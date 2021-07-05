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«الخضيري» لسن فوق الـ50 عامًا: منظار القولون ضروري كل 10 سنوات

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«الخضيري» لسن فوق الـ50 عامًا: منظار القولون ضروري كل 10 سنوات

«الخضيري» لسن فوق الـ50 عامًا: منظار القولون ضروري كل 10 سنوات
http://almnatiq.net/?p=1000988
المناطق_ الرياض

نصح العالم المتخصص في المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري،  بإجراء منظار القولون كل 10 سنوات لمن تجاوز الخمسين عامًا من العمر.

وعرض الخضيري، عبر «تويتر»، صورة منظارية للقولون من الداخل، وأظهرت ورمًا سرطانيًّا، لذا ينصح بإجراء منظار القولون كل عشر سنوات لمن تجاوز عمره الـ50.

وتابع: إن سرطان القولون والمستقيم يعد ضمن السرطانات الأعلى في معظم الدول.

وفحص القولون بالمنظار، عبارة عن فحص طبي يقوم خلاله الطبيب بإدخال أنبوب في الجسم مزودًا في طرفه بكاميرا وإضاءة، يصوّر المنظار داخل الجسم ويُرسل الصور مباشرةً إلى شاشة التلفزيون الموجودة أمام الطبيب.

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