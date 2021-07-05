نائب وزير الخارجية يلتقي منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي

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نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دي كيركوف، والوفد المرافق له.

واستعرض معالي نائب وزير الخارجية، جهود المملكة في مكافحة الإرهاب محلياً وعالمياً.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.