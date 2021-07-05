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نائب وزير الخارجية يلتقي منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي

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نائب وزير الخارجية يلتقي منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي

نائب وزير الخارجية يلتقي منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي
http://almnatiq.net/?p=1000991
المناطق_واس

نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دي كيركوف، والوفد المرافق له.
واستعرض معالي نائب وزير الخارجية، جهود المملكة في مكافحة الإرهاب محلياً وعالمياً.
وجرى خلال اللقاء، مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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