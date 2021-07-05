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مركز “داء” وبرنامج “ضيوف الرحمن” يستعرضان المهام المشتركة لقياس رضا الحجاج والمعتمرين

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مركز “داء” وبرنامج “ضيوف الرحمن” يستعرضان المهام المشتركة لقياس رضا الحجاج والمعتمرين

مركز “داء” وبرنامج “ضيوف الرحمن” يستعرضان المهام المشتركة لقياس رضا الحجاج والمعتمرين
http://almnatiq.net/?p=1001000
المناطق_واس

التقى مدير عام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء” المهندس راشد بن عبدالله القعود في مقر المركز اليوم, الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المهندس بسام بن عبدالرحمن بن غشيان، واطلع خلال اللقاء على ما قدمه المركز في قياس الحج والعمرة خلال السنوات الماضية.
وأكد القعود أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون بين مركز “أداء” وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، مثمناً ما يقوم به البرنامج وسعيه لإحداث نقلة نوعية لإثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين، والارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن التي تأتي في مقدمة اهتمامات القيادة الرشيدة لتحسين وتطوير كل ما من شأنه تحقيق راحة الحجاج والمعتمرين وزائري الحرمين الشريفين.
وأضاف أن المركز يحرص في كل عام على قياس رحلة العمرة والحج لمعرفة مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة من خلال أدوات قياس متعددة تحقق أعلى درجات الوضوح والشفافية، وتُسهم في دعم الأجهزة الحكومية في تحسين وتطوير خدماتها لضيوف الرحمن.
ويعتزم مركز أداء تنفيذ رحلة قياس الحج لموسم هذا العام بالتعاون مع جميع الأجهزة العامة ذات العلاقة بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام؛ وذلك تجسيداً للتطلعات إلى تقديم أفضل الخدمات لضيوف الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وتوفير التسهيلات التي تسهم في راحة المعتمرين والحجاج ،وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أولت اهتماماً خاصاً بضيوف الحرمين الشريفين.

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