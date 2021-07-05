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رئيس هيئة الطيران: نستهدف الوصول لـ330 مليون مسافر عام 2030

رئيس هيئة الطيران: نستهدف الوصول لـ330 مليون مسافر عام 2030

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رئيس هيئة الطيران: نستهدف الوصول لـ330 مليون مسافر عام 2030

رئيس هيئة الطيران: نستهدف الوصول لـ330 مليون مسافر عام 2030
http://almnatiq.net/?p=1001003
المناطق_ الرياض

قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، اليوم الإثنين، إن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ستقود المملكة لأن تكون رابطاً جوياً عالمياً، مؤكدا أنه فيما يخص المطارات تستهدف الوصول بالقدرة الاستيعابية للمطارات إلى 330 مليون مسافر في عام 2030، مقارنة 103 مليون مسافر في العام 2019 قبل الجائحة.

وأضاف الدعيلج، خلال المؤتمر الصحفي الخاص باطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، أن الشراكة مع القطاع الخاص ستكون محورية بقطاع الطيران المحلي، وسيلعب دورا مهما ومحوريا سواء من خلال الإنشاءات أو التشغيل أو الإدارة.

فيما قال وزير النقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، إن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، محورها خدمة المواطن، فهي تستهدف بالأساس توفير خدمات نقل بجودة وكفاءة عالية، وببدائل متعددة سواء في مجال النقل البري أو البحري أو الجوي أو السككي مؤكدًا أن المواطن سيلمس تحسن وانتشار أكثر في هذه الخدمات.

وأكد الجاسر أن الاستراتيجية تدعو للتكامل والترابط في هذه الخدمات، ما يجعل هنالك سلاسة للانتقال من نمط إلى نمط آخر، كما تستهدف تحقيق مستوى عالي من السلامة على الطرق.

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