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مستشفى صبيا و مستشفى بيش يحققان اعتماد سباهي

مستشفى صبيا و مستشفى بيش يحققان اعتماد سباهي
http://almnatiq.net/?p=1001006
المناطق_فضة عطيف

تأكيدا على الجهود المتواصلة لضمان التحسين المستمر في سبيل الحفاظ على جودة كافة الخدمات الإدارية والصحية، والمحافظة على سلامة المرضى ومنسوبي المستشفيات وجميع الزوار، وسلامة المنشأة ومرافقها، قرر المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) اعتماد مستشفى صبيا العام ومستشفى بيش العام  وذلك بعد تقييم لجنة المراقبة وتوصياتها باعتماد المستشفيين وهو ما يشهد على التمسك بمعايير الجودة والسلامة.

ويعد ذلك إنجازًا كبيرا حققه المستشفيان ويثبت الالتزام بجودة المخرجات في كافة جوانب العمل الإداري والصحي بما يضمن تكامل الرعاية الصحية ورضا المرضى والتميز في مؤشرات الأداء.
ويعتبر اعتماد (سباهي) اعتمادا وطنيا مهما للغاية يؤكد أيضا على جدارة مستشفى صبيا و مستشفى بيش حيث أن المركز هو الجهة الرسمية الوحيدة بالمملكة العربية السعودية يعمل على تقييم منشآت الرعاية الصحية واعتمادها في القطاعين العام والخاص، وذلك بالتركيز على ثلاثة محاور رئيسة تشمل؛ معايير المدخلات (البنية)، والمعايير المتعلقة بالنشاطات والإجراءات (الإجرائية)، ومعايير المخرجات.

إلى ذلك أكدت صحة جازان  أن ما تم إنجازه يأتي كنتيجة طبيعية للجهود التي بذلتها إدارة المستشفيين ومنسوبوها من كوادر إدارية وفنية وطبية.

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