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“الشؤون الإسلامية” تعيد افتتاح 10 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق

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“الشؤون الإسلامية” تعيد افتتاح 10 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق

“الشؤون الإسلامية” تعيد افتتاح 10 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق
http://almnatiq.net/?p=1001013
المناطق_واس

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 10 مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 5 مناطق، بعد ثبوت 10 إصابات بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما عُقم وجُهز خلال 149 يوماً 1767 مسجدا؛ في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.
جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم أوضحت فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها هي ثلاثة مساجد في كل من المنطقة الشرقية، ومنطقة جازان، ومسجدان بمنطقة الباحة، ومسجد واحد في كل من منطقة الرياض، ومنطقة عسير.
وبينت الوزارة أن الإجراءات المتخذة تأتي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، داعيةً المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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