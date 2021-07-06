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الهلال الأحمر بحائل يتلقى ‏7317‏ بلاغاً خلال النصف الأول من عام 2021م ‏

الهلال الأحمر بحائل يتلقى ‏7317‏ بلاغاً خلال النصف الأول من عام 2021م ‏
http://almnatiq.net/?p=1001015
المناطق_حائل

تلقّت غرف العمليات بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل ‏ما يقارب ‏‏44569 ‏مكالمة سجل من خلالها 7317 بلاغاً ‏خلال النصف الأول من عام 2021م ‏‏.‏

‏ وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة حائل محمد الطيار ‏أن الحالات ‏تنوعت ما بين حوادث وحالات مرضية مختلفة، وبلغ عدد الحالات التي ‏جرى التعامل ‏معها 7850 حالة، حيث نقلت الفرق الإسعافية 5020 ، فيما تم معالجة ‏‏2671 حالة في ‏الموقع لا تستدعي النقل للمستشفى، كما بلغ عدد الوفيات 159.‏ وأكد الطيار أن غرفة العمليات جاهزة بمشيئة الله لاستقبال أي بلاغ عن وجود ‏مرضى أو ‏مصابين على الرقم 997 أو من خلال رفع البلاغ عن طريق تطبيق ‏‏أسعفني . ‏

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