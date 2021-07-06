الهلال الأحمر بحائل يتلقى ‏7317‏ بلاغاً خلال النصف الأول من عام 2021م ‏

تلقّت غرف العمليات بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل ما يقارب 44569 مكالمة سجل من خلالها 7317 بلاغاً خلال النصف الأول من عام 2021م .
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة حائل محمد الطيار أن الحالات تنوعت ما بين حوادث وحالات مرضية مختلفة، وبلغ عدد الحالات التي جرى التعامل معها 7850 حالة، حيث نقلت الفرق الإسعافية 5020 ، فيما تم معالجة 2671 حالة في الموقع لا تستدعي النقل للمستشفى، كما بلغ عدد الوفيات 159. وأكد الطيار أن غرفة العمليات جاهزة بمشيئة الله لاستقبال أي بلاغ عن وجود مرضى أو مصابين على الرقم 997 أو من خلال رفع البلاغ عن طريق تطبيق أسعفني .
التعليقات (٠) اضف تعليق