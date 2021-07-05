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الدكتورة الصفدي: الجامعة السعودية الإلكترونية تسخّر التقنية بتعليم مدمج يجمع بين الافتراضي والتقليدي

الدكتورة الصفدي: الجامعة السعودية الإلكترونية تسخّر التقنية بتعليم مدمج يجمع بين الافتراضي والتقليدي

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الدكتورة الصفدي: الجامعة السعودية الإلكترونية تسخّر التقنية بتعليم مدمج يجمع بين الافتراضي والتقليدي

الدكتورة الصفدي: الجامعة السعودية الإلكترونية تسخّر التقنية بتعليم مدمج يجمع بين الافتراضي والتقليدي
http://almnatiq.net/?p=1001022
المناطق_واس

أكدت رئيسة الجامعة السعودية
الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي أن الجامعة عملت على خطة للتوسع في القبول في جميع فروع الجامعة, استجابة للطلب المتزايد على التعليم الجامعي ولمواكبة متطلبات سوق العمل المتنامية في المملكة.
وأوضحت الصفدي في تصريح صحفي أن خطة التوسع جاءت بتوجيه من معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ, مبينة أنه جرى تطوير سياسات وإجراءات القبول وإتاحة برامج وتخصصات تتماشى مع خطط التنمية وحاجة سوق العمل من الكفاءات والمهارات المتميزة؛ إيمانا برسالة الجامعة بتقديم تعليم عالي المستوى لجميع شرائح المجتمع.
وأشارت إلى أن توسع الجامعة السعودية الإلكترونية هذا العام شمل افتتاح فرعين جديدين في منطقتي حائل ونجران لتغطي الجامعة بذلك 90% من مناطق المملكة، كما واكب ذلك زيادة في التخصصات، ووصلت نسبة الزيادة في استيعاب القبول لبعض الفروع إلى 300 % مقارنة بالعام الماضي، وبذلك تصل الزيادة الاستيعابية في الجامعة ككل إلى 16 %.
‏وبينت الدكتورة الصفدي أن الجامعة تقييم باستمرار التخصصات المطروحة في الجامعة للتأكد من مواءمتها سوق العمل ومتطلبات مراحل التنمية المتنامية في المملكة، وطرحت هذا العام ثمانية تخصصات جديدة في الجامعة البعض منها على مستوى الماجستير ( تسويق رقمي – تمريض متقدم في الرعاية الصحية)، والآخر على مستوى البكالوريوس ومنها (علوم البيانات)، وغيرها.
‏ وأشارت إلى أن الجامعة طرحت كذلك برامج إعادة تهيئة وتأهيل خريج الجامعات والعاملين للالتحاق بمسارات وظيفية جديدة من خلال برنامجين تمهيدين الأول في (الأمن السيبراني) والثاني في (علوم البيانات), وقامت مؤخراً بتطوير تجربة التقديم للجامعة وذلك بإطلاق بوابة قبول جديدة وإعادة هندسة إجراءات وسياسات القبول والتكامل مع نظام يقين ومركز قياس للتحقق من صحية البيانات وتسريع الإجراءات وذلك لرفع تنافسية مخرجات الجامعة وتقليل التسرب وزيادة نسب نجاح الطلاب والطالبات في برامج الجامعة الأكاديمية.
‏وبينت أن الجامعة المزود للتعليم الإلكتروني لجميع مؤسسات التعليم العالي الحكومي في المملكة بحكم خبراتها المتراكمة في التعليم الإلكتروني التي اكتسبتها على مدى عقد من الزمن.
‏ولفتت النظر إلى أن 85% من التعليم في مرحلة الماجستير يقدم بشكل مباشر من قبل شركاء الجامعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتقدم التعليم الإلكتروني لأكثر من 22 ألف متعلم من 77 دولة حول العالم، وهو ما يجعل من الجامعة السعودية الإلكترونية جامعة رائدة في تدويل التعليم.
‏وأكدت أن نمط التعليم في الجامعة لا يعد تعليما عن بعد بل تسخير للتقنية لتقديم تعليم مدمج يجمع بين مزايا التعليم الافتراضي والتعليم التقليدي.

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