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خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الفلبيني في ضحايا تحطم طائرة عسكرية في جزيرة جولو

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خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الفلبيني في ضحايا تحطم طائرة عسكرية في جزيرة جولو

خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الفلبيني في ضحايا تحطم طائرة عسكرية في جزيرة جولو
http://almnatiq.net/?p=1001025
المناطق_واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين، في ضحايا تحطم طائرة عسكرية في جزيرة جولو جنوب البلاد.
وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ تحطم طائرة عسكرية في جزيرة جولو جنوب البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وذوي الضحايا ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل وأن لا تروا أي مكروه “.

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