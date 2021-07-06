ولي العهد يعزي الرئيس الفلبيني في ضحايا تحطم طائرة عسكرية في جزيرة جولو

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بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين، في ضحايا تحطم طائرة عسكرية في جزيرة جولو جنوب البلاد.

وقال سمو ولي العهد :” بلغني نبأ تحطم طائرة عسكرية في جزيرة جولو جنوب البلاد، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم وذوي الضحايا عن أحر التعازي وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل “.