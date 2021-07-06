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ولي العهد يعزي الرئيس الفلبيني في ضحايا تحطم طائرة عسكرية في جزيرة جولو

ولي العهد يعزي الرئيس الفلبيني في ضحايا تحطم طائرة عسكرية في جزيرة جولو

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خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الفلبيني في ضحايا تحطم طائرة عسكرية في جزيرة جولو

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ولي العهد يعزي الرئيس الفلبيني في ضحايا تحطم طائرة عسكرية في جزيرة جولو

ولي العهد يعزي الرئيس الفلبيني في ضحايا تحطم طائرة عسكرية في جزيرة جولو
http://almnatiq.net/?p=1001028
المناطق_واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين، في ضحايا تحطم طائرة عسكرية في جزيرة جولو جنوب البلاد.
وقال سمو ولي العهد :” بلغني نبأ تحطم طائرة عسكرية في جزيرة جولو جنوب البلاد، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم وذوي الضحايا عن أحر التعازي وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل “.

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