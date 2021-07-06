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الجيش اليمني يسقط طائرة إيرانية مسيرة في جبهة البيضاء

الجيش اليمني يسقط طائرة إيرانية مسيرة في جبهة البيضاء
http://almnatiq.net/?p=1001031
المناطق_وكالات

أسقطت قوات الجيش اليمني، اليوم الإثنين،  طائرة إيرانية مسيرة في جبهات القتال المحيطة بمركز محافظة البيضاء، وسط انهيار وخسائر كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران.

وواصلت قوات الجيش اليمني المسنودة بإسناد من المقاومة الشعبية وتحالف دعم الشرعية، تقدمها ميدانيًّا وتمكنت من تحرير وتأمين مركز مديرية الزاهر، وتحرير مناطق الخلوة والروضة وتواصل التقدم حالياً باتجاه مدينة البيضاء، وفق موقع القوات المسلحة اليمنية «سبتمبر نت».

وشهد المحور الشرقي، استمرار القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة في دحر المليشيا الحوثية من آخر قرى مديرية الصومعة المحاذية لمركز مدينة البيضاء، بعد تحرير مواقع استراتيجية في المديرية خلال معارك اليومين الماضيين أبرزها «الجماجم والشاردة وزنقل وجبل الأريلات وقرية المضاحي وآل دومان».

 وكان وزير الدفاع اليمني الفريق الركن، محمد علي المقدشي، قال: إن الحكومة لديها خطط عسكرية معدة لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

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