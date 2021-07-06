فعالية ياموهوب DINO PARK

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شاركت مجموعة ياموهوب المدينه المنورة بالتعاون مع السادة الكرآم إدارة DINO PARK

بحديقة الملك فهد بموهوبيها و موهوباتها من أعضاء مجموعة ياموهوب المدينه المنورة الذي كان لهم دوراََ في إنجاح الفعاليه بما قدموه من إبداع فني متنوع في مجال الفنون التشكيليه والذي أطفى طابعاََ فنياََ رآئعاََ أبهج زوآر حديقة الملك فهد ومرتاديها بحضور جمهور من المتابعين من متذوقي الفنون

و بمشاركة عدد من المصورين .

و حضور مدير تشغيل DINO PARK الأستاذه وردة كامل المزروعي

التي تكرمت بإلقاء كلمة شكر أثنت بها على ما قدمته ياموهوب المدينه المنورة ومبدعيها .

كما ألقى مدير فعاليات ياموهوب المدينة المنورة الأستاذة عبير العمودي و مدير التنظيم الفني و الإداري لفعاليات مجموعة ياموهوب المدينة المنورة الأستاذة رؤى بنجر و الأستاذ عبد الله سفر الحيسوني عضو ياموهوب المدينه المنورة

و المشرف العام للفعالية كلمات الشكر والتقدير لموهوبين و موهوبات المجموعة و شكر و إمتنان لإدارة DINO BARK

على ماقدموه من إستضافة و حسن إستقبال بالفعالية

والتي أقيمت يوم الخميس

١/ ٧ / ٢٠٢١ واختتمت يوم السبت ٣ / ٧ / ٢٠٢١

وانتهت بتكريم إدارة DINO BARK للموهوبين و الموهوبات و تكريم ياموهوب المدينه المنورة .

من جانب اخر كرمت مجموعات #ياموهوب للفن والإبدآع متمثلة بموسسها و رئيس مجلس إدارتها الأستاذ تركي بن عبد العزيز

موهوبي مجموعة #ياموهوب المدينه المنورة ومبدعيها و تكريم إدارة DINO PARK. الكرآم سائلاََ الله عز وجل التوفيق و السداد للمبدعين من الموهوبين والموهوبات المشاركين و المبدعين أينما كانوا و أن يديم التعاون فيما بين مجموعات #ياموهوب للفن والإبداع و إدارة DINO PARK وفقهم الله ورعاهم .