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ولي العهد يعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح

ولي العهد يعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح

خادم الحرمين الشريفين يعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح

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خادم الحرمين الشريفين يعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح

خادم الحرمين الشريفين يعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح
http://almnatiq.net/?p=1001053
المناطق_واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح رحمه الله.
وقال الملك المفدى: ” علمنا بنبأ وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

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