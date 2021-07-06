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ولي العهد يعزي سمو ولي العهد بدولة الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح

ولي العهد يعزي سمو ولي العهد بدولة الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح

أبرز المواد
ولي العهد يعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح

ولي العهد يعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح

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خادم الحرمين الشريفين يعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح

خادم الحرمين الشريفين يعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح

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ولي العهد يعزي سمو ولي العهد بدولة الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح

ولي العهد يعزي سمو ولي العهد بدولة الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح
http://almnatiq.net/?p=1001057
المناطق_واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح رحمه الله.
وقال سمو ولي العهد : ” تلقينا نبأة وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب ” .

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ولي العهد يعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح

ولي العهد يعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح
خادم الحرمين الشريفين يعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح

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