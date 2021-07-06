احدث الأخبار

تسليم إحدى بنات إخاء لرعاية الأيتام منزلها بعد الترميم
أبرز المواد
 ولي العهد يعزي سمو ولي العهد بدولة الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح
أبرز المواد
 ولي العهد يعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح
أبرز المواد
 المملكة ترحب بقرار صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بتأهيل السودان لتخفيف عبء الديون
أبرز المواد
 الجزائر تسجل 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 وزارة النقل والخدمات اللوجستية تستعرض أبرز ملامح وأهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية
أبرز المواد
 فعالية ياموهوب DINO PARK
أبرز المواد
 المملكة تشارك بجناح خاص في مهرجان كان السينمائي 2021
أبرز المواد
 الجيش اليمني يسقط طائرة إيرانية مسيرة في جبهة البيضاء
أبرز المواد
 ولي العهد يعزي الرئيس الفلبيني في ضحايا تحطم طائرة عسكرية في جزيرة جولو
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الفلبيني في ضحايا تحطم طائرة عسكرية في جزيرة جولو
أبرز المواد
تسليم إحدى بنات إخاء لرعاية الأيتام منزلها بعد الترميم

تسليم إحدى بنات إخاء لرعاية الأيتام منزلها بعد الترميم

أبرز المواد
ولي العهد يعزي سمو ولي العهد بدولة الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح

ولي العهد يعزي سمو ولي العهد بدولة الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح

أبرز المواد
ولي العهد يعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح

ولي العهد يعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح

خادم الحرمين الشريفين يعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح

أبرز المواد

تسليم إحدى بنات إخاء لرعاية الأيتام منزلها بعد الترميم

تسليم إحدى بنات إخاء لرعاية الأيتام منزلها بعد الترميم
http://almnatiq.net/?p=1001059
المناطق_ الأحساء

سلمت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام إخاء إحدى بناتها اليتيمات منزلها بعد ترميمه إثر اندلاع حريق في المنزل بالتعاون مع جمعية البر بالأحساء وجمعية أيتام الشرقية “تمكين” 
وحضر التسليم سعادة الأمين العام لجمعية البر بالأحساء المهندس صالح بن عبدالمحسن العبدالقادر، و مدير فرع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام إخاء بالمنطقة الشرقية بالإنابة الدكتور محمد الأسمري ، والمدير العام لجمعية أيتام الشرقية “تمكين” وعادت الابنة الى منزلها ولله الحمد مطمئنة مستقرة
وتأتي مبادرة إخاء في سرعة التجاوب مع الحدث بناء على توجيهات سعادة أ. الأمين العام للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام الأستاذ صالح بن خليف الدهمشي، وحرصه على تلمس احتياجات المستفيدين وتفريج همومهم ، وتحقيق الاستقرار والحياة الكريمة لهم من خلال تقديم المساعدات العامة والطارئة وتنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات النوعية التي تسهم في استقرارهم وتجويد حياتهم في كافة المجالات حيث وجه سعادته بتشكيل لجنة للمتابعة والإنجاز وتوزيع الأدوار  إثر اندلاع الحريق في منزل المستفيدة مباشرة . وتابع مراحل  الترميم  والتقارير الأسبوعية ، إلى أن تسلمت اليتيمة منزلها كاملا مجهزا دون خسائر تترتب عليها .

روابط ذات صلة

ولي العهد يعزي سمو ولي العهد بدولة الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح

ولي العهد يعزي سمو ولي العهد بدولة الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح
ولي العهد يعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح

ولي العهد يعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح
خادم الحرمين الشريفين يعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح

خادم الحرمين الشريفين يعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*