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ضمن مهرجانها الصيفي “أبناء جمعية إنسان في رحلة سياحية إلى مدينة أبها

ضمن مهرجانها الصيفي “أبناء جمعية إنسان في رحلة سياحية إلى مدينة أبها

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تسليم إحدى بنات إخاء لرعاية الأيتام منزلها بعد الترميم

تسليم إحدى بنات إخاء لرعاية الأيتام منزلها بعد الترميم

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ولي العهد يعزي سمو ولي العهد بدولة الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح

ولي العهد يعزي سمو ولي العهد بدولة الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح

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ضمن مهرجانها الصيفي “أبناء جمعية إنسان في رحلة سياحية إلى مدينة أبها

ضمن مهرجانها الصيفي “أبناء جمعية إنسان في رحلة سياحية إلى مدينة أبها
http://almnatiq.net/?p=1001063
المناطق_عسير

انطلق 25 من أبناء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان )في رحلة سياحية إلى مدينة أبها ، برفقة مجموعة من المشرفين، وتستمر لمدة أسبوع ، وتتضمن الرحلة مجموعة من الفعاليات الشيقة والممتعة، حيث سيتجول المشاركون في مدينة أبها للتعرف على معالم المدينة وآثارها التاريخية والقرى التراثية، والأسواق الشعبية، كما سيقوم الأبناء بزيارة إلى عدد من الجهات والمتنزهات ومن ضمنها زيارة الى متحف الحجل ، وقرية عسير ، ونادي فرسان الجنوب ، وزيارة إلى نادي شركة مواهب التربية، و نادي الأجيال، و نادي فرسان الجنوب .
كما سيقضي الأبناء أوقاتاً ممتعة في متنزهات السودة والحبلة وشارع الفن ، وزيارة إلى سوق الثلاثاء .. وغيرها .
 إضافة إلى عدد من الزيارات إلى الدوائر الحكومية والجمعيات الخيرية، و من ضمنها  زيارة جمعية آباء لرعاية الأيتام بعسير،  وسيتخلل الرحلة باقة من  الفقرات الترفيهية ، والمسابقات الثقافية والتوعوية .
وتأتي هذه الرحلة ضمن مهرجان إنسان الصيفي الذي أطلقته الجمعية بهدف شغل أوقات الفراغ لدى الأبناء، والاستفادة من الفعاليات والبرامج الترفيهية والتربوية التي تنظّمها الجمعية خلال فترة الصيف. ويتخللها العديد من الأنشطة والبرامج المتنوّعة، ومن ضمنها الرحلات السياحية، حيث يتعرّف الأبناء على ما تزخر به المملكة من معالم حضارية، ومواقع أثرية وعمرانية، إضافة إلى رحلات لأداء العمرة، وتنظيم الأيام المفتوحة، كالزيارات للمراكز الترفيهية، والمجمعات التجارية، وإقامة الملتقيات الأسرية، وجلسات السمر، وكذلك التنسيق لزيارة مراكز الأحياء و الجمعيات الخيرية .

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