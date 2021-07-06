برعاية سمو وزير الحرس الوطني كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان تخرج الدفعة الثانية للعام 1442هـ

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني مساء اليوم (الإثنين) حفل تخريج الدفعة الثانية من برنامج القيادة والأركان بكلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان للعام 1442هـ .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي ورئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن منصور العيسى وسمو اللواء الركن نايف بن ماجد رئيس هيئة التعليم والتدريب وقائد كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان المكلف اللواء الركن محمد الدوسري.

وعقب وصول سموه عزف السلام الملكي، ثم بُدئ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها ألقى قائد الكلية كلمة عبَّر فيها عن سعادته وجميع منسوبي الكلية برعاية سمو وزير الحرس الوطني لحفل التخرج ومشاركة الخريجين فرحتهم، مثمناً الدعم الذي تحظى به الكلية من لدن سموه.

عقب ذلك شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً تعريفيّاً عن الكلية، ثم ألقى العقيد علي الهذيلي كلمة الخريجين أشاد فيها بما تلقوه أثناء دراستهم من برامج أكاديمية وتدريبية مكثفة ومناهج حديثة، مشيداً بما تسلحوا به من أحدث النظريات الاستراتيجية والعملياتية والعلوم والمعارف العسكرية المشتركة.

وفي نهاية الحفل أُعلنت النتيجة العامة للخريجين، حيث كرم سمو وزير الحرس الوطني المتفوقين.