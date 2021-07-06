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صورة لبايدن راكعا أمام مسؤولة إسرائيلية تحدث ضجة على مواقع التواصل

صورة لبايدن راكعا أمام مسؤولة إسرائيلية تحدث ضجة على مواقع التواصل
http://almnatiq.net/?p=1001074
المناطق - وكالات

أحدثت صورة ظهر فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن راكعا أمام ريفكا رافيتز مديرة مكتب الرئيس الإسرائيلي المنتهية ولايته رؤوفين ريفلين، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع KIKAR العبري، فإن الصورة أظهرت انحناء بايدن على ركبتيه أمام رافيتز، والتي تنتمي لطائفة الحريديم اليهودية المتشددة.

وأضاف أن “بايدن قام بهذه الخطوة بعد أن أخبره ريفلين أن رافيتز أم لـ12 طفلا، فما كان منه إلا أن انحنى تقديرا لها”.

وانتشرت الصورة بين الأمريكيين على وسائل التواصل، حيث وصفها الكثيرون بأنها “صورة الأسبوع”.

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