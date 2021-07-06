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“الحصيني”: عيد الأضحى الثلاثاء 20 يوليو

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“الحصيني”: عيد الأضحى الثلاثاء 20 يوليو

“الحصيني”: عيد الأضحى الثلاثاء 20 يوليو
http://almnatiq.net/?p=1001078
المناطق - الرياض

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إنه وفقًا للحسابات الفلكية فإنه متوقع أن يكون عدد أيام شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ 30 يومًَا، وأن عيد الأضحى سيكون يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو الجاري.

وأضاف الحصيني –عبر تويتر- أن بداية عشر ذي الحجة ستكون يوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021 م، وان يوم عرفة سيكون يوم الاثنين الموافق 19 يوليو 2021م

وأشار إلى أن عيد الأضحى سيكون يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2021م، مؤكدا أن المحكمة العليا هي الوحيدة المخول لها تأكيد أو نفي ذلك.

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