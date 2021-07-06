احدث الأخبار

يوم استقلال أمريكي دموي .. الحصيلة 150 قتيلا وإصابة 400 آخرون
أبرز المواد
 تنسيق مصري سوداني في نيويورك قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة
أبرز المواد
 أسباب تصنيف الاتحاد الأوروبي المملكة “بلداً آمناً” وسماح دخول السعوديين
أبرز المواد
 “الحصيني”: عيد الأضحى الثلاثاء 20 يوليو
محليات
 صورة لبايدن راكعا أمام مسؤولة إسرائيلية تحدث ضجة على مواقع التواصل
أبرز المواد
 سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( نجران، عسير، جيزان ، الباحة ،مكة المكرمة )
أبرز المواد
 برعاية سمو وزير الحرس الوطني كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان تخرج الدفعة الثانية للعام 1442هـ
أبرز المواد
 ضمن مهرجانها الصيفي “أبناء جمعية إنسان في رحلة سياحية إلى مدينة أبها
أبرز المواد
 تسليم إحدى بنات إخاء لرعاية الأيتام منزلها بعد الترميم
أبرز المواد
 ولي العهد يعزي سمو ولي العهد بدولة الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح
أبرز المواد
 ولي العهد يعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح
أبرز المواد
يوم استقلال أمريكي دموي .. الحصيلة 150 قتيلا وإصابة 400 آخرون

يوم استقلال أمريكي دموي .. الحصيلة 150 قتيلا وإصابة 400 آخرون

أبرز المواد
تنسيق مصري سوداني في نيويورك قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

تنسيق مصري سوداني في نيويورك قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

أبرز المواد
أسباب تصنيف الاتحاد الأوروبي المملكة “بلداً آمناً” وسماح دخول السعوديين

أسباب تصنيف الاتحاد الأوروبي المملكة “بلداً آمناً” وسماح دخول السعوديين

أبرز المواد
“الحصيني”: عيد الأضحى الثلاثاء 20 يوليو

“الحصيني”: عيد الأضحى الثلاثاء 20 يوليو

محليات

يوم استقلال أمريكي دموي .. الحصيلة 150 قتيلا وإصابة 400 آخرون

يوم استقلال أمريكي دموي .. الحصيلة 150 قتيلا وإصابة 400 آخرون
http://almnatiq.net/?p=1001087
المناطق - وكالات

لم تكن عطلة الاستقلال في الولايات المتحدة التي صادفت عطلة نهاية الأسبوع فرصة فرح بالنسبة إلى كثيرين، فالأمر انقلب إلى مآتم، حيث قتل 150 شخصا على الأقل وأصيب 400 آخرون.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الأميركية، أن 150 شخصا قتلوا وأصيب 400 آخرون في أعمال عنف استخدمت فيها الأسلحة النارية في شتى أنحاء الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لا تعد هذه الإحصائية نهائية، خاصة أن حصيلة أعمال العنف التي جرت على مدار 72 ساعة يجري تحديثها باستمرار.

ويأتي ذلك في وقت تواجه المدن الأميركية الكبرى تصاعدا في جرائم العنف، وفقا لبيانات جمعتها جمعية أرشيف عنف السلاح.

وفي نيويورك، ارتفع عنف السلاح الناري إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات، فقد قتل في الولاية وحدها 26 شخصا خلال 21 عملية إطلاق نار بين يومي الجمعة والأحد.

وفي 4 يوليو، الذي يوافق عيد الاستقلال، شهدت مدينة نيويورك 12 حادثة إطلاق نار أوقعت 13 قتيلا، بزيادة قدرها 8 حوادث إطلاق نار و8 ضحايا العام الماضي، وفق شرطة المدينة.

وفي شيكاغو ، ورغم أن مدير شرطة المدينة حذر من أعمال إطلاق النار وقال إن إطلاق الرصاص في عطلة عيد الاستقلال يشكل تحديا كبيرا، إلا أن جرائم بالجملة وقعت في المدينة.

وذكرت “فوكس نيوز” أن شيكاغو شهدت عمليات إطلاق نار على 83 شخصا، قتل من بينهم 14 شخصا، وكان من بين الجرحى طفلتين تبلغا من العمر 5 و6 سنوات.

ولم تنخفض جرائم إطلاق النار في شيكاغو مقارنة بهذه الفترة من العام الماضي إلا بنحو 2 بالمئة فقط.

ووقعت سلسلة عمليات إطلاق نار جماعية في الولايات المتحدة، وهي تلك التي يصاب بها 4 أشخاص على الأقل.

ففي مدينة فورث وورث بولاية تكساس، أصيب ثمانية أشخاص بالرصاص إطلاق نار بالقرب من مغسلة سيارات بعد مشادة كلامية بين مجموعة من الرجال.

وخلال المشادة، خرج أحد الرجال من المنطقة قبل أن يعود ومعه بندقية حيث أطلق النار مما أدى إلى وقوع الإصابات.

وفي مدينة أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا، تورط نحو 50 مراهقا في شجار كبير، أفضى إلى مقتل شخص على الأقل.

ويرد كثيرون أعمال العنف في الولايات المتحدة إلى سهولة حيازة الأسلحة النارية، التي ينص عليها الدستور الأميركي.

روابط ذات صلة

تنسيق مصري سوداني في نيويورك قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

تنسيق مصري سوداني في نيويورك قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة
أسباب تصنيف الاتحاد الأوروبي المملكة “بلداً آمناً” وسماح دخول السعوديين

أسباب تصنيف الاتحاد الأوروبي المملكة “بلداً آمناً” وسماح دخول السعوديين
صورة لبايدن راكعا أمام مسؤولة إسرائيلية تحدث ضجة على مواقع التواصل

صورة لبايدن راكعا أمام مسؤولة إسرائيلية تحدث ضجة على مواقع التواصل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*