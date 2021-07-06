الفيفا يرفض التسجيل للنصر والأهلي والرائد في الانتقالات الصيفية

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ذكرت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لم يسمح حتى مساء أمس لأندية النصر والأهلي والرائد والطائي، بالتسجيل في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت المصادر، وفقا لـ”الرياضية”، إن عدم تسجيل الأندية خلال الانتقالات الجارية، والتي فتحت أبوابها منذ 27 يونيو الماضي، جاء لعدم إغلاقها قضايا مالية صدرت فيها قرارات ملزمة في الفترة الماضية.

وتابعت المصادر، أن إدارة النصر ممنوعة من التسجيل لعدم سدادها الدفعة الأخيرة إلى نادي فنربخشة الترکي، جراء شراء البطاقة الدولية للبرازيلي جوليانو دي بالا، العام 2018، إضافة إلى مبلغ 1.5 مليون يورو إلى نادي غلطة سراي الترکي نظير شراء العقد الاحترافي لمايكون بيريرا .

وأوضحت المصادر، أن “فيفا” يحظر على الأهلى التسجيل لعدم سدادهم مستحقات نادي سامسونج الكوري من صفقة البوسني ألفيس ساريتش، والبالغة مليوني و900 ألف ريال.

وأضافت المصادر أن منع الرائد يأتي بسبب عدم دفعهم مستحقات المدافع المصري محمد عطوة، والتي تقدر بنحو 230 ألف ريال، بينما لن يتمكن الطائي من التسجيل نتيجة عد وفائهم بمستحقات الصربی دیجان أرسوف مدرب الفريق الأسبق، الذي درب الفريق موسم 2019.

وأشارت المصادر، إلى أن منع تلك الأندية ما زال ساريا إلى حين سداد المبالغ الملزمة عليها والانتهاء من كافة الإجراءات القانونية.