الرئيس التنفيذي لـ “سار”: نجحنا بنقل 60 مليون طن من المعادن ما خفف الضغط على الطرق

المناطق - الرياض

أكد الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية “سار” بشار المالك، أن قطاع السكك الحديدية ساهم مع قطاع التعدين في تخفيف الضغط على طرق المملكة.

وأوضح المالك أنه خلال العشر سنوات الماضية نجحت شركة سار في نقل 60 مليون طن من المعادن، وبفضل ذلك جرى إزاحة نحو 4 ملايين ونصف شاحنة من الطرق في المملكة.

وقال إن الخطوط الحديدية السعودية التي يتجاوز إجمالي أطوالها 5330 كلم، تنقل حالياً ما يقارب 3 ملايين مسافر سنوياً، وتشحن أكثر من 18 مليون طن، وبحلول عام 2025، تستهدف “سار” نقل 25 مليون مسافر وشحن 36 مليون طن.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية، أن الشركة ساهمت في رفع تنافسية المنتجات التعدينية ومستوى السلامة على الطرق وتقليل نسب الوفيات والانبعاثات الضارة واستهلاك الوقود.