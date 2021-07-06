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فقدان الاتصال بطائرة ركاب تقل 28 شخصا في أقصى شرق روسيا

فقدان الاتصال بطائرة ركاب تقل 28 شخصا في أقصى شرق روسيا
http://almnatiq.net/?p=1001104
المناطق - وكالات

أعلنت خدمات الطوارئ الروسية عن فقدان الاتصال بطائرة من طراز “أن – 26” على متنها 27 شخصا، في كامتشاتكا في أقصى شرق البلاد.

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن الاتصال انقطع مع الطائرة التي أقلعت في رحلة إلى بلدة بالانا في كامتشاتكا.

وصرح متحدث باسم وزارة الطوارئ بأن ستة من أفراد الطاقم و22 راكبا بينهم طفل واحد، كانوا على متن طائرة “أن – 26″، مضيفا أن طائرة مروحية ورجال إنقاذ تابعين لوزارة الطوارئ انطلقوا في عملية البحث.

هذا وبعد فقدان الاتصال بطائرة النقل في كامتشاتكا، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بشأن انتهاك قواعد السلامة.

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