احدث الأخبار

تسريبات عن “آيفون 13”.. حلة جديدة لطريقة الشحن
أبرز المواد
 “مرور الرياض” يعلن تفعيل تحويلة على طريق العروبة
منطقة الرياض
 فقدان الاتصال بطائرة ركاب تقل 28 شخصا في أقصى شرق روسيا
أبرز المواد
 “سعود الطبية” توضح : هذه الأعراض تعني أن طفلك ابتلع قطعاً معدنية أو بلاستيكية
صحة
 الصحة العالمية: معدلات الإصابة بفيروس كورونا في العالم استقرت خلال الأسبوعين الماضيين
أبرز المواد
 الرئيس التنفيذي لـ “سار”: نجحنا بنقل 60 مليون طن من المعادن ما خفف الضغط على الطرق
الاقتصاد
 الفيفا يرفض التسجيل للنصر والأهلي والرائد في الانتقالات الصيفية
أبرز المواد
 يوم استقلال أمريكي دموي .. الحصيلة 150 قتيلا وإصابة 400 آخرون
أبرز المواد
 تنسيق مصري سوداني في نيويورك قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة
أبرز المواد
 أسباب تصنيف الاتحاد الأوروبي المملكة “بلداً آمناً” وسماح دخول السعوديين
أبرز المواد
 “الحصيني”: عيد الأضحى الثلاثاء 20 يوليو
محليات
 صورة لبايدن راكعا أمام مسؤولة إسرائيلية تحدث ضجة على مواقع التواصل
أبرز المواد
تسريبات عن “آيفون 13”.. حلة جديدة لطريقة الشحن

تسريبات عن “آيفون 13”.. حلة جديدة لطريقة الشحن

أبرز المواد
“مرور الرياض” يعلن تفعيل تحويلة على طريق العروبة

“مرور الرياض” يعلن تفعيل تحويلة على طريق العروبة

منطقة الرياض
فقدان الاتصال بطائرة ركاب تقل 28 شخصا في أقصى شرق روسيا

فقدان الاتصال بطائرة ركاب تقل 28 شخصا في أقصى شرق روسيا

أبرز المواد
“سعود الطبية” توضح : هذه الأعراض تعني أن طفلك ابتلع قطعاً معدنية أو بلاستيكية

“سعود الطبية” توضح : هذه الأعراض تعني أن طفلك ابتلع قطعاً معدنية أو بلاستيكية

صحة

تسريبات عن “آيفون 13”.. حلة جديدة لطريقة الشحن

تسريبات عن “آيفون 13”.. حلة جديدة لطريقة الشحن
http://almnatiq.net/?p=1001110
المناطق - وكالات

لا تتوقف التسريبات عن هاتف آيفون المرتقب، مع أنه لا يزال يفصلنا عن الموعد الرسمي للكشف عن الهاتف أشهر عدة.

وذكرت التسريبات الجديدة أن هاتف آيفون لعام 2021 سيكون اسمه “آيفون 13″، أما النسخ الأخرى فسيتم تسميتها على النحو التالي “آيفون ميني” و”آيفون برو” و”أيفون برو ماكس”.

وجاءت التسريبات عبر منظومة سسلة التوريد التي تعتمد عليها الشركة المصنعة أبل لتجهيز هواتفها، إذ أمرت الشركة الأميركية بتجهيز هواتف تحمل هذه الأسماء.

وسيكون حجم شاشة هاتف “آيفون 13 برو ماكس” 6.7 إنش، بينما سيكون حجم شاشة “آيفون 13” 6.1 إنش، وفق موقع “macrumors”.

ومن التسريبات الأخرى، تسعى شركة أبل إلى استحداث شاحن لا سلكي للهاتف، عبر تقنية “ماغسيف”، وفقا لموقع Max Weinbach التقني.

وتعمل تقنية “ماغسيف” عن طريق وجود حلقة مغناطيسية موجودة في الجزء الخلفي من الهاتف، بما يسمح للشاحن اللاسلكي بتوجيه الطاقة إلى الهاتف حتى وأنت تحرك الهاتف أثناء الشحن.

ورغم أن هذة التقنية موجودة في النسخة السابقة “آيفون 12″، إلا أنه ستكون بحلة جديدة في الهاتف الجديد. أقوى مما سبق، بحيث توفر قوة كهربائية أعلى مما هو حاليا.

وفي العادة تكشف شركة أبل الأميركية المصنّعة لهواتف آيفون عن النسخ الجديدة من أجهزتها في سبتمبر، إلا أنها أعلنت عن النسخة الماضية في أكتوبر، بسبب تداعيات أزمة كورونا.

ومن المتوقع أن تعود أبل إلى موعدها التقليدي في سبمتبر المقبل بعد انتظام العمل، الذي اضطرب العام الماضي بسبب الوباء.

وكانت تسريبات سابقة تحدثت عن أن “آيفون 13” سيشمل بطارية بعمر أطول وكاميرات محسّنة يمكنها التقاط فيديوهات من وضع عمودي وبعدسة واسعة للغاية.

روابط ذات صلة

فقدان الاتصال بطائرة ركاب تقل 28 شخصا في أقصى شرق روسيا

فقدان الاتصال بطائرة ركاب تقل 28 شخصا في أقصى شرق روسيا
الصحة العالمية: معدلات الإصابة بفيروس كورونا في العالم استقرت خلال الأسبوعين الماضيين

الصحة العالمية: معدلات الإصابة بفيروس كورونا في العالم استقرت خلال الأسبوعين الماضيين
الفيفا يرفض التسجيل للنصر والأهلي والرائد في الانتقالات الصيفية

الفيفا يرفض التسجيل للنصر والأهلي والرائد في الانتقالات الصيفية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*