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الاقتصاد
غرفة ينبع توقع عقد تعاون لتنفيذ دورات تدريبية في مجال الحاسب الآلي

غرفة ينبع توقع عقد تعاون لتنفيذ دورات تدريبية في مجال الحاسب الآلي

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غرفة ينبع توقع عقد تعاون لتنفيذ دورات تدريبية في مجال الحاسب الآلي

غرفة ينبع توقع عقد تعاون لتنفيذ دورات تدريبية في مجال الحاسب الآلي
http://almnatiq.net/?p=1001128
المناطق - واس

وقعت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع أمس مع الشركة العالمية للتعليم والتدريب ، عقد تعاون لتنفيذ دورات تدريبية في مجال الحاسب الآلي.
ووقع العقد الأمين العام لغرفة ينبع المكلف عامر الحمدي، ورئيس التنفيذي للعمليات بالشركة العالمية للتدريب للعمليات رمزي الغامدي، بحضور نائب رئيس غرفة محافظة ينبع المهندس مالك الحمدي.
وأوضح الأمين المكلف أن الغرفة سعت لتوقيع هذه الاتفاقية انطلاقاً من دورها واختصاصاتها المناطة بها وفي إطار الجهود العامة الرامية للتدريب والتأهيل للانخراط في سوق العمل وخدمة قطاع التدريب وذلك بمركز التدريب التابع للغرفة المجهز بالوسائل الحديثة والفنية والتقنية اللازمة.
وبين أن الدورات التدريبية ستكون في مجال علوم الحاسب الآلي للجنسين -رجال ونساء- وموجهة للشركات التجارية والصناعية في محافظة ينبع “قطاع الأعمال والصناعة” بصفة خاصة والمؤسسات والهيئات العامة وأفراد المجتمع بصفة عامة .
وقال الحمدي: “إن الدورات ستقام على أيدي كوادر فنية متخصصة ومتميزة ومؤهلة وخبرات عملية في مجال الحاسب الآلي باستخدام الأساليب الحديثة في التدريب والتعليم على فترات صباحية ومسائية”، مشيراً إلى أن الدورات ستكون في نطاق دائرة الغرفة وتشمل محافظة بدر والعيص وينبع النخل .

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