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أسعار النفط ترتفع وبرنت يقترب من 78 دولارًا للبرميل

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أسعار النفط ترتفع وبرنت يقترب من 78 دولارًا للبرميل

أسعار النفط ترتفع وبرنت يقترب من 78 دولارًا للبرميل
http://almnatiq.net/?p=1001131
المناطق - وكالات

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء مع متابعة التطورات في السوق بعدما قرر تحالف “أوبك+” أمس إلغاء الاجتماع الوزاري لكن دون تحديد موعد جديد للاجتماع المقبل.

وأخفق التحالف في التوصل لاتفاق بشأن سياسة الإنتاج بدءًا من الشهر المقبل بعدما انعقد اجتماع مشترك على مدار ثلاثة أيام.

وأفادت التقارير قبل إلغاء الاجتماع، بأن “أوبك+” تخطط لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميًّا بدءًا من الشهر المقبل وحتى نهاية العام الجاري.

وقال “توشيتاكا تازاوا” المحلل لدى شركة تداول السلع “Fujitomi”: إن التوقعات بألا تضيف “أوبك+” مزيدًا من المعروض للأسواق بدءًا من أغسطس، قدمت الدعم للأسعار أمس الاثنين، لكن المستثمرين غير مهتمين بالتحرك في أي اتجاه من تلك المستويات نتيجة حالة عدم اليقين بشأن الإجراءات الفعلية من جانب أعضاء المجموعة في الشهر المقبل؛ بحسب وكالة “رويترز”.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم سبتمبر 0.4% إلى 77.49 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أغسطس 2.1% مسجلة 76.71 دولارًا للبرميل.

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