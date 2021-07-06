أمين الشرقية وأمين لجنة السلامة المرورية بالشرقية يناقشان سبل التعاون المشترك

المناطق - الدمام

ناقش معالي أمين أمانة المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، مذكرة تفاهم مع أمين عام لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبد الله بن سعد الراجحي، والتي تُعنى بمشروع تحسين زمن الاستجابة لمركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر عبر استخدام التقنية، إثر مبادرة آلية ربط مركبات الإسعاف والدفاع المدني بالإشارات الضوئية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده معاليه مع لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية صباح اليوم الثلاثاء 26/11/1442هـ، بمقر الأمانة، حيث نوقش خلاله فكرة تم طرحها من قبل أمين عام لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية عن إمكانية تخصيص أرض لإنشاء حلبة لرياضة السيارات من قبل الأمانة، لتكون ذات معايير عالية في الأمن والسلامة؛ وفق خطة مدروسة في آلية الإنشاء والاعتماد.

وأشار معالي أمين المنطقة الشرقية خلال الاجتماع لأهمية دور الأمانة في تنفيذ مبادرة الطريق الآمن، والتي تهتم بتفعيل الآليات اللازمة لحث ملاك محطات الوقود على الالتزام بمتطلبات ومواصفات وزارة النقل للوصول للهدف المنشود من مبادرة الطريق الآمن.

كما نوّه م. فهد الجبير لمستجدات مناطق عبور المشاة واستكمال الجسور التي أنجزتها الأمانة ونفّذتها بنسبة 100% بناءً على توصيات لجنة السلامة المرورية وهي، جسر مشاة مقابل مجمع العثيم مول ( طريق الأمير محمد بن فهد)، وجسر مشاة مقابل مجمع فينسيا مول ( طريق خادم الحرميين الشريفين )، وجسر مشاة مقابل أسواق التميمي ( طريق الملك خالد ).

وأكد معاليه خلال الاجتماع على جهود الأمانة في إلزام مواقع الدراجات النارية بالالتزام بشروط السلامة ومتابعة التنفيذ من قبل البلديات، حيث تم إدراج الاشتراطات وقيم الغرامات المقررة على المخالفين لإجراءات السلامة المرورية في العقود الجديدة مع المستثمرين.

واختتم أمين عام لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية الاجتماع بطرح فكرة الـ (park&ride) ومناقشتها وامكانية تطبيقها بتخصيص اراضي لتنفيذ الفكرة المطروحة.

حضر الاجتماع من الأمانة وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، ووكيل الأمين لشؤون البلديات الأستاذ محمد بن عبد العزيز الصفيان، ووكيل الأمين المساعد للتعمير المهندس زكي بن حسين العمران، ومدير عام هندسة النقل والمرور المهندس مازن الزهراني، ومن لجنة السلامة المرورية المهندس سعد الظاهر، والمهندس فارس القحطاني.