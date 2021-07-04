استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة محمد بن دخيل الدخيل المعين حديثاً .
ونوه سموه بجهود الوزارة في خدمة بيوت الله والعناية بها .
من جابنه أعرب الدخيل عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على اهتمامه ومتابعته لأعمال فرع الوزارة بالمنطقة .
أمير الجوف يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة المعين حديثاً
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة محمد بن دخيل الدخيل المعين حديثاً .
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