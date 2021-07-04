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أمير الجوف يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة المعين حديثاً

أمير الجوف يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة المعين حديثاً

منطقة الجوف

أمير الجوف يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة المعين حديثاً

أمير الجوف يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة المعين حديثاً
http://almnatiq.net/?p=1001136
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة محمد بن دخيل الدخيل المعين حديثاً .
ونوه سموه بجهود الوزارة في خدمة بيوت الله والعناية بها .
من جابنه أعرب الدخيل عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على اهتمامه ومتابعته لأعمال فرع الوزارة بالمنطقة .

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