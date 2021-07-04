أمير الجوف يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة المعين حديثاً

المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة محمد بن دخيل الدخيل المعين حديثاً .

ونوه سموه بجهود الوزارة في خدمة بيوت الله والعناية بها .

من جابنه أعرب الدخيل عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على اهتمامه ومتابعته لأعمال فرع الوزارة بالمنطقة .