احدث الأخبار

نبض السياحة في عسير : طبيعة وثقافة وتاريخ
منطقة عسير
 أمير الجوف يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة المعين حديثاً
منطقة الجوف
 أمين الشرقية وأمين لجنة السلامة المرورية بالشرقية يناقشان سبل التعاون المشترك
المنطقة الشرقية
 أسعار النفط ترتفع وبرنت يقترب من 78 دولارًا للبرميل
أبرز المواد
 غرفة ينبع توقع عقد تعاون لتنفيذ دورات تدريبية في مجال الحاسب الآلي
منطقة المدينة المنورة
 أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي
منطقة تبوك
 “الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
منطقة نجران
 بدء القبول في المعهد التقني للألبان والأغذية بالسيح
الاقتصاد
 “الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم
أبرز المواد
 “الأرصاد”: أمطار رعدية على عسير مصحوبة بنشاط في الرياح
منطقة عسير
 تسريبات عن “آيفون 13”.. حلة جديدة لطريقة الشحن
أبرز المواد
 “مرور الرياض” يعلن تفعيل تحويلة على طريق العروبة
منطقة الرياض
نبض السياحة في عسير : طبيعة وثقافة وتاريخ

نبض السياحة في عسير : طبيعة وثقافة وتاريخ

منطقة عسير
أمير الجوف يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة المعين حديثاً

أمير الجوف يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة المعين حديثاً

منطقة الجوف
أمين الشرقية وأمين لجنة السلامة المرورية بالشرقية يناقشان سبل التعاون المشترك

أمين الشرقية وأمين لجنة السلامة المرورية بالشرقية يناقشان سبل التعاون المشترك

المنطقة الشرقية
أسعار النفط ترتفع وبرنت يقترب من 78 دولارًا للبرميل

أسعار النفط ترتفع وبرنت يقترب من 78 دولارًا للبرميل

أبرز المواد

نبض السياحة في عسير : طبيعة وثقافة وتاريخ

نبض السياحة في عسير : طبيعة وثقافة وتاريخ
http://almnatiq.net/?p=1001139
المناطق - واس

لطالما كانت عسير في مقدمة الوجهات السياحية في السعودية لارتفاعها الشاهق مما يجعل البرودة واعتدال الجو بشكلٍ عام سمتها الدائمة وما فيها من طبيعة مثالية وخلابة تبسط خضرتها بانسيابية في جميع اتجاهاتها.
وزائر عسير مسبقًا يعلم جيدًا كم أن الكرم والروح الطيبة سمة مشتركة وسائدة هناك، حيث كل ما يطمح إليه أبناء منطقة عسير هو تقديم التراث والثقافة للسائح وتعريفهم بالمنطقة وكنوزها عن طريق إثرائهم بسحر القصة والسرد وبلهجة أهل الجنوب الفريدة.
وتحتضن عسير بفعل السياحة الكثير من المتاحف التي تحتوي على قطع فنية تجذب الزوار مصنوعة بأيادي أهل المنطقة كما افتتحت مراكز ثقافية تعرض أعمال الحرفيين والفنانين الاقليميين.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه الهيئة السعودية للسياحة عبر منصة “روح السعودية” عن إطلاق برنامج صيف السعودية 2021م تحت شعار “صيفنا على جوك”، خلال الفترة من 24 يونيو وحتى نهاية شهر سبتمبر في 11 وجهة سياحية، ويقدم من خلالها ما يزيد عن 500 تجربة سياحية عبر أكثر من 250 شريكًا من القطاع الخاص، فإن منطقة عسير تحظى بمكانة قديمة وذاكرة عريقة من الارتباط مع السائح، حيث يتباهى أهل المنطقة أمام ضيوفهم بخطوتهم الجنوبية ورائحة القهوة المعدة على الحطب وصوت الفناجيل الحادّ وهي تهتز فوق بعضها، وبحسن الضيافة والكرم، ولا يقتصر ذلك على المأكل والمشرب بل حتى على البسمة ورقة الحديث.

روابط ذات صلة

“الأرصاد”: أمطار رعدية على عسير مصحوبة بنشاط في الرياح

“الأرصاد”: أمطار رعدية على عسير مصحوبة بنشاط في الرياح
ضمن مهرجانها الصيفي “أبناء جمعية إنسان في رحلة سياحية إلى مدينة أبها

ضمن مهرجانها الصيفي “أبناء جمعية إنسان في رحلة سياحية إلى مدينة أبها
آل دغيم وآل مبارك يُدشنان ورشة لنشر ثقافة العمل التطوعي في السياحة بأبها

آل دغيم وآل مبارك يُدشنان ورشة لنشر ثقافة العمل التطوعي في السياحة بأبها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*