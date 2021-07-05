مستشفيا صبيا وبيش يحصلان على اعتماد “سباهي”

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اعتمد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ” سباهي “، مستشفيي صبيا وبيش العامين وذلك بعد تقييم لجنة المراقبة وتوصياتها باعتمادهما لالتزامهما بمعايير الجودة والسلامة.

وأرجعت صحة جازان، الإنجاز الذي حققه المستشفيان، إلى الالتزام بجودة المخرجات في جميع جوانب العمل الإداري والصحي، بما يضمن تكامل الرعاية الصحية، ورضا المرضى، والتميز في مؤشرات الأداء، ونتيجة للجهود التي بذلتها إدارة المستشفيين ومنسوبيها من كوادر إدارية وفنية وطبية.

يذكر أن اعتماد ” سباهي ” يعدّ اعتمادًا وطنيًا مهمًا يؤكد على جدارة المسشفيات، كما يعدّ المركز الجهة الرسمية الوحيدة في المملكة الذي يعمل على تقييم منشآت الرعاية الصحية واعتمادها في القطاعين العام والخاص، وذلك بالتركيز على ثلاثة محاور رئيسة تشمل؛ معايير المدخلات ” البنية”، والمعايير المتعلقة بالنشاطات والإجراءات “الإجرائية”، ومعايير المخرجات.