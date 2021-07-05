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تقنية الباحة تعلن فتح باب القبول لبرامج البكالوريوس المسائي

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تقنية الباحة تعلن فتح باب القبول لبرامج البكالوريوس المسائي

تقنية الباحة تعلن فتح باب القبول لبرامج البكالوريوس المسائي
http://almnatiq.net/?p=1001148
المناطق - واس

أعلنت الكلية التقنية للبنين بمنطقة الباحة فتح باب القبول والتسجيل لبرامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الأول للعام القادم 1443 هـ في الهندسة التقنية بقسم الحاسب الآلي في تخصص دعم أنظمة الشبكات وذلك ضمن خطة القبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
وأوضح عميد الكلية عبدالله بن علي خليف أن فترة القبول ستبدأ إلكترونياً اليوم وحتى الساعة 12 ظهراً من يوم السبت القادم 1442/11/30هـ على رابط بوابة قبولي بالمؤسسة, فيما تبدأ إجراءات فرز المتقدمين ومراسلة المقبولين يوم الثلاثاء 3 / 12 / 1442هـ لمدة يومين، فيما ستتم إجراءات القبول النهائية بتاريخ 16 ذو الحجة القادم وفق معايير المفاضلة التي أعلنتها المؤسسة، مبيناً أنه يمكن للمتقدمين معرفة شروط القبول وإجراءات التقديم والمفاضلة .

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