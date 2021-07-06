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دراسة: عرق السوس وسيلة قوية تقضي على أخطر الفيروسات

دراسة: عرق السوس وسيلة قوية تقضي على أخطر الفيروسات
http://almnatiq.net/?p=1001151
المناطق - وكالات

اكتشف الباحثون أداة جديدة قوية يمكنها القضاء حتى على أخطر الفيروسات، بما في ذلك كوفيد-19.

من الجدير بالذكر أن هذا المنتج عضوي بالكامل. اكتشفه علماء من مستشفى جامعة إيسن.

وفقًا للخبراء، إن هذه المادة هي حمض الجلسرهيزيك، الموجود بكميات كبيرة في جذر عرق السوس.

أظهرت الدراسات أن هذه المادة تقضي تمامًا على الفيروسات وعدوى فيروس كورونا.

وبيّنت التجارب أن مستخلص عرق السوس يحد من تأثير فيروس كورونا في 97% من الحالات، حسب موقع “ميديك فوروم”.

بالإضافة إلى تأثيره الفعال على الالتهابات، فإن حمض الجلسرهيزيك له خصائص مضادة للالتهابات، مما يقلل من كمية الالتهاب في الجسم.

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