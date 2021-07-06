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البرلمان العربي يدعو مجلس الأمن الدولي لاتخاذ موقف ملزم تجاه قضية سدّ النهضة

البرلمان العربي يدعو مجلس الأمن الدولي لاتخاذ موقف ملزم تجاه قضية سدّ النهضة
http://almnatiq.net/?p=1001156
المناطق - وكالات

طالب البرلمان العربي، مجلس الأمن الدولي أن يضطلع بمسئولياته التي أوكلها إليه المجتمع الدولي للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وأن يتخذ موقفًا ملزمًا خلال جلسة الخميس المقبل، يفضي إلى التوصل إلى اتفاق عادل وملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سدّ النهضة الإثيوبي.
وقال رئيس البرلمان عادل بن عبد الرحمن العسومي في رسالة بعث بها لرئيس مجلس الأمن الدولي نيكولا دو ريفيير، إن نهر النيل هو نهر دولي وملكيته مشتركة لجميع الدول المشاطئة له، ولا يجوز بسط السيادة عليه أو السعي لاحتكاره من أي طرف بأي حال من الأحوال، وغير مقبول إطلاقًا فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصبّ.
وشدد العسومي على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف، باعتبار أن ذلك هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة، والسبيل الوحيد للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وهذا هو الدور الذي تنتظره شعوبنا من مجلس الأمن الدولي.

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