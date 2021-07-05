نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال الأربع أيام الماضية 1691 جولة رقابية صحية، على المحال والمنشآت التجارية بالمنطقة، أسفرت عن تحرير 33 مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية .
وشددت أمانة المنطقة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر قنوات التواصل.
تنفيذ 1691 جولة رقابية على المحال التجارية في الحدود الشمالية
نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال الأربع أيام الماضية 1691 جولة رقابية صحية، على المحال والمنشآت التجارية بالمنطقة، أسفرت عن تحرير 33 مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية .
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