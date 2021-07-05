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القوات الأمنية العراقية تحبط محاولة تفجير أحد أبراج الطاقة الكهربائية

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تنفيذ 1691 جولة رقابية على المحال التجارية في الحدود الشمالية

تنفيذ 1691 جولة رقابية على المحال التجارية في الحدود الشمالية
http://almnatiq.net/?p=1001157
المناطق - الحدود الشمالية

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال الأربع أيام الماضية 1691 جولة رقابية صحية، على المحال والمنشآت التجارية بالمنطقة، أسفرت عن تحرير 33 مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية .
وشددت أمانة المنطقة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر قنوات التواصل.

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