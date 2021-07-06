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حرس الحدود يحبط محاولة تهريب أقراص إمفيتامين وحشيش مخدر في الشرقية وتبوك

حرس الحدود يحبط محاولة تهريب أقراص إمفيتامين وحشيش مخدر في الشرقية وتبوك

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حرس الحدود يحبط محاولة تهريب أقراص إمفيتامين وحشيش مخدر في الشرقية وتبوك

حرس الحدود يحبط محاولة تهريب أقراص إمفيتامين وحشيش مخدر في الشرقية وتبوك
http://almnatiq.net/?p=1001159
المناطق - الشرقية

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني، بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات، فقد تمكّنت الدوريات الساحلية بقطاع رأس تنورة -بفضل الله – من إحباط محاولة تهريب (495,481) قرص إمفيتامين مخدر، وفي قطاع الخفجي تمكّنت الدوريات البحرية من إحباط محاولة تهريب (241) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(419,000) قرص إمفيتامين مخدر.
كما تمكّنت الدوريات البحرية بقطاع حقل التابع لمنطقة تبوك من إحباط محاولة تهريب (334.000) قرص إمفيتامين مخدر.
وأوضح العقيد الغنام أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها.

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