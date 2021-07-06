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الأفواج الأمنية تضبط 56 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر بمنطقة عسير

الأفواج الأمنية تضبط 56 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر بمنطقة عسير

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الأفواج الأمنية تضبط 56 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر بمنطقة عسير

الأفواج الأمنية تضبط 56 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر بمنطقة عسير
أرشيفية
http://almnatiq.net/?p=1001164
المناطق - عسير

صرّح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تمكّنت – بفضل الله – من ضبط (56) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.
وأوضح العقيد الطويان، أن الكمية المضبوطة كانت نتيجة عمليتين أمنيتين تمكّنت من خلالهما دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، من ضبط الكميات المهربة والقبض على المتورطين فيها، وهم مخالفون لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

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