القوات الأمنية العراقية تحبط محاولة تفجير أحد أبراج الطاقة الكهربائية

المناطق - وكالات

أحبطت القوات الأمنية العراقية المشتركة اليوم محاولة تفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية بشمال العاصمة العراقية بغداد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي، أن القوات الأمنية قامت بإحباط المحاولة في كمين نصبته لمحاولة قام بها ثلاثة إرهابيين لتفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية بشمال بغداد, ما أدى إلى إصابة أحد الإرهابيين بجروح, بينما لاذ الباقون بالفرار حاملين معهم الإرهابي الجريح.