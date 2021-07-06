محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة تحدد موعداً للنظر في الدعوى المقامة ضد محمد علي الصيعري

المناطق - الرياض

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لورود الإفادة من الجهة المختصة أن المدعى عليه / محمد علي الصيعري – سعودي – بموجب الهوية الوطنية رقم (1083885879) مغادر لمناطق الصراع، فقد جرى تحديد موعد للنظر في الدعوى، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 17 / 12 / 1442هـ، الساعة الحادية عشرة والنصف.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة الإرهاب وتمويله.