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منتدى النمو الاقتصادي يناقش تحديات وفرص نمو التقنية المالية بالمملكة

منتدى النمو الاقتصادي يناقش تحديات وفرص نمو التقنية المالية بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=1001176
المناطق - الرياض

تعقد الأكاديمية المالية غداً، منتدى النمو الاقتصادي (EGF)؛ تحت شعار “التقنية المالية واستراتيجية المشرعين لتمكين النمو الاقتصادي”.
وسيشهد المنتدى الذي ينظم افتراضياً حضور تنفيذيين ومختصين في التقنية المالية، حيث سيتحدث خلال المنتدى قياديين في القطاع الحكومي، كما سيسلط الضوء على التقنية المالية ودور البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية في دعم نمو شركات التقنية المالية وأهمية هذه الشركات للمنظومة والاقتصاد وأهم التحديات الحالية إضافة إلى مناقشة أهم القضايا الحيوية في مجال التقنية المالية.
ويهدف المنتدى إلى بناء شراكات استراتيجية فعالة تخدم مصالح القطاع المالي لبحث المواضيع محط الاهتمام في القطاع واقتراح الحلول والتوصيات التي يمكن أن تسهم في دعم النمو الاقتصادي بشكل فعّال ومثمر.
وسيشارك في المنتدى وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للتطوير والتقنية زياد اليوسف، ووكيل هيئة السوق المالية للشؤون الاستراتيجية والدولية يزيد الدميجي، كما سيدير الحوار مدير مركز فنتك السعودية نزار الحيدر.
ويأتي تنظيم الأكاديمية المالية للمنتدى ضمن استراتيجيات الأكاديمية المالية في تعزيز الحوار البناء ونشر المعرفة والممارسات المهنية وبناء شراكات استراتيجية فعالة تخدم مصالح القطاع المالي وتقديم برامج توعوية للمختصين والمهتمين في القطاع.
ويسعى منتدى النمو الاقتصادي إلى دعوة المسؤولين والممارسين والخبراء والمهنيين في القطاع المالي محليًا ودوليًا لتباحث المواضيع محط الاهتمام واقتراح الحلول والتوصيات التي يمكن أن تسهم في دعم النمو الاقتصادي بشكل فعّال ومثمر ويأتي ضمن مبادرات الأكاديمية المالية لتطوير العاملين بالقطاع المالي.
ودعت الأكاديمية المالية جميع المهتمين في القطاع المالي بصفة عامة والتقنية المالية بصفة خاصة بالتسجيل لحضور اللقاء الافتراضي عبر الرابط التالي:
http://fa.live.net.sa/egf3/ .

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