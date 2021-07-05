اجتماع برئاسة الفيصل لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في القطاع السياحي

المناطق - مكة المكرمة

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً بحضور وكيل وزارة السياحة للتفعيل السياحي بالمناطق

صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود وعددٌ من مسؤولي الوزارة.

وأكد الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع أن محافظات المنطقة ‏تزخر بمقومات سياحية كبيرة وتنوع طبيعي ما يساعد على المُضي قُدماً في ‏تنميتها سياحياً وتطويرها.

واطلع أمير منطقة مكة المكرمة على أهداف مجلس التنمية السياحي والذي يعمل على تطوير قطاع السياحة، وتنظيم الجهود المتعلقة بتنفيذ خطط تطويره، إلى جانب تنظيم الجهود المتعلقة بالمبادرات ومتابعة تنفيذها، كذلك رفع مستوى الوعي العام بأهمية تنمية السياحة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في القطاع السياحي، والمساهمة الفاعلة في توفير التسهيلات اللازمة.

ويعمل المجلس على تقويم النشاطات والجهود التي تبذلها الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالقطاع السياحي.