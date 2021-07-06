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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 5 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 5 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق
http://almnatiq.net/?p=1001215
المناطق - الرياض

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 3 مناطق، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 150 يومًا 1772 مسجدًا.
وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها هي مسجدان في كلّ من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومسجد في منطقة جازان.
وبيّنت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة هي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، داعيةً منسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة والإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

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