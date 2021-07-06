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أمير الشرقية يستقبل أعضاء مجلس إدارة غرفة الأحساء في دورته الجديدة

أمير الشرقية يستقبل أعضاء مجلس إدارة غرفة الأحساء في دورته الجديدة

المنطقة الشرقية

أمير الشرقية يستقبل أعضاء مجلس إدارة غرفة الأحساء في دورته الجديدة

أمير الشرقية يستقبل أعضاء مجلس إدارة غرفة الأحساء في دورته الجديدة
http://almnatiq.net/?p=1001252
الدمام- المناطق

أستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء الأستاذ عبدالعزيز الموسى وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة تشكيل المجلس في دورته الجديدة.

ونوه سمو أمير المنطقة الشرقية بالدور الكبير الذي تقوم به غرفة الأحساء لتنشيط الحركة التجارية في المحافظة وما تضمه من أنشطة تجارية كبيرة لها ثقلها في الناتج المحلي.

وقال سموه ” أهنئكم بهذه الثقة ونتطلع إلى بذلكم لمزيد من الجهود لخدمة أهالي الأحساء العزيزة والمنتسبين للغرفة التجارية ولا شك بأن رجال المال والأعمال وأهالي المحافظة ينتظرون منكم الكثير، نسأل الله لكم التوفيق لخدمة أهالي الأحساء والمنتسبين للغرفة.

وقدم الموسى شكره لسموه الكريم على توجيهاته ودعمه الدائم لأعمال غرفة الأحساء مما كان له الأثر في نجاحها، كما أكد الموسى بأن المجلس الجديد بإذن الله سيواصل النجاحات التي قامت بها المجالس السابقة لخدمة أهالي المحافظة والمنتسبين للغرفة.

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