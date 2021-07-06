نائب أمير الشرقية يطلع على النسخة السادسة لجائزة السائق المثالي

الدمام - المناطق

شدد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس لجنة السلامة المرورية على ضرورة الاستفادة من الحلول الهندسية والتقنيات الحديثة داخل المدن وعلى الطرق السريعة للحد من الحوادث المرورية ، بالإضافة لتوعية السائقين بأهمية الالتزام بالأنظمة المرورية والابتعاد عن المخالفات بكل أشكالها والالتزام بالسرعات المحددة في كل طريق لتصبح طرق المنطقة آمنة بإذن الله.

جاء ذلك خلال إطلاع سموه بمكتبه اليوم الثلاثاء على جائزة السائقالمثالي في نسختها السادسة تحت شعار “خلك معنا”، بهدف تحقيق السلامة المرورية وإذكاء روح المنافسة بين الأفراد والجهات الحكومية والأهلية ونشر ثقافة السلامة المرورية في المنطقة الشرقية من أجل رفع مستوى الالتزام بأنظمة وقواعد السلامة المرورية والحد من الحوادث المرورية ولضمان سلامة الأرواح من مخاطر الطريق.

وقد المهندس عبدالله الراجحي أمين عام لجنة السائق المثالي لسموه شرحاً عن فروع الجائزة الثلاثة وشملت فرع الأفراد وفرع الجهات الحكومية والأهلية والفرع الثالث شركات النقل الثقيل.

كما رفع الراجحي شكره لسموه الكريم على دعمه للجنة وتوجيهاته الدائمة والتي لها بالغ الأثر في تطوير أعمال اللجنة في المنطقة.