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نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس إدارة غرفة الأحساء في دورته الجديدة

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أمير الشرقية يستقبل أعضاء مجلس إدارة غرفة الأحساء في دورته الجديدة

أمير الشرقية يستقبل أعضاء مجلس إدارة غرفة الأحساء في دورته الجديدة

المنطقة الشرقية

نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس إدارة غرفة الأحساء في دورته الجديدة

نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس إدارة غرفة الأحساء في دورته الجديدة
http://almnatiq.net/?p=1001254
الدمام- المناطق

أستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء الأستاذ عبدالعزيز الموسى وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة تشكيل المجلس في دورته الجديدة.

وهنأ سمو نائب أمير المنطقة الشرقية أعضاء المجلس بمناسبة تشكيل مجلس الإدارة الجديد متمنياً لهم التوفيق في مهامهم، وحثهم سموه على بذل الجهود للارتقاء بالعمل في غرفة الأحساء والقيام بكل ما من شأنه دعم أعمال المنتسبين للغرفة وخدمة المحافظة وساكنيها.

وقدم الموسى شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل لأعمال غرفة الأحساء وتوجيهاته الدائمة لكل ما يدعم أنشطة وبرامج الغرفة.

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