أمير تبوك يستقبل نائب وزير الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية

تبوك- علي العميري:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ” للتنمية الاجتماعية” ماجد بن عبدالرحيم الغانمي .

واستمع سموه إلى شرح موجز من قبل الغانمي عن البرامج والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة, مستعرضاً سموه الخدمات التي تقدمها الوزارة لأبناء وبنات المنطقة لدعم مسيرة قطاعي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة .

وأشاد سموه بجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحقيق التنمية المستدامة من خلال البرامج النوعية التي تقدمها لمختلف الجهات والفئات، في ظل دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله – , منوهاً بجهود فرع الوزارة في المنطقة وتكامله مع الجهات الأخرى لتحقيق المستهدفات والتطلعات.

من جهته أكد الغانمي حرصه ومنسوبو قطاعات الوزارة بالمنطقة كافة على تقديم كل ما فيه الفائدة وما يخدم الصالح العام مثمناً دعم سمو أمير منطقة تبوك لجميع اعمال ونشاطات فرع الوزارة بالمنطقة

حضر الاستقبال مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة منيف بن هابس الحربي .