احدث الأخبار

“البيئة” تبدأ تطبيق اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية في المملكة
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل نائب وزير الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية
منطقة تبوك
 نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس إدارة غرفة الأحساء في دورته الجديدة
المنطقة الشرقية
 نائب أمير الشرقية يطلع على النسخة السادسة لجائزة السائق المثالي
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يستقبل أعضاء مجلس إدارة غرفة الأحساء في دورته الجديدة
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يكرّم المعلمة رحاب المطيري لحصولها على الدرجة الكاملة في اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية
منطقة القصيم
 أمير الشرقية يدشن جائزة السائق المثالي ويؤكد على أهمية التوعية
المنطقة الشرقية
 هلال الشرقية يباشر (48566) بلاغ إسعافي خلال النصف الأول
المنطقة الشرقية
 نجاح استئصال ورم ليفي من رحم مريضة في مستشفى أملج العام
منطقة تبوك
 فتح تخصص الطب البشري للطالبات بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز
منطقة الرياض
 بلدية الخبر تطلق حملة (غذاؤك آمن) لتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية خلال فصل الصيف
المنطقة الشرقية
 جامعة الأمير محمد بن فهد تطلق خدمة شحن المركبات الكهربائية
المنطقة الشرقية
“البيئة” تبدأ تطبيق اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية في المملكة

“البيئة” تبدأ تطبيق اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية في المملكة

أبرز المواد
أمير تبوك يستقبل نائب وزير الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية

أمير تبوك يستقبل نائب وزير الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية

منطقة تبوك
نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس إدارة غرفة الأحساء في دورته الجديدة

نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس إدارة غرفة الأحساء في دورته الجديدة

المنطقة الشرقية
نائب أمير الشرقية يطلع على النسخة السادسة لجائزة السائق المثالي

نائب أمير الشرقية يطلع على النسخة السادسة لجائزة السائق المثالي

المنطقة الشرقية

“البيئة” تبدأ تطبيق اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية في المملكة

“البيئة” تبدأ تطبيق اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية في المملكة
http://almnatiq.net/?p=1001256
المناطق - الرياض

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تطبيق اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية في المملكة، وذلك بناء على المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16/ 11/ 1441هـ.
 
وأوضحت الوزارة، أن اللائحة تسري على جميع مقدمي الخدمات البيئية، وتهدف إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، كل حسب اختصاصه فيما يتعلق بإقرار قواعد واشتراطات تصنيف الخدمات البيئية ومراجعة تصنيفها، وإصدار وتجديد تراخيص مقدمي الخدمات واستيفاء المقابل المالي، والتفتيش والمراقبة والإشراف على مقدمي الخدمات، ونشر قائمة بمقدمي الخدمات المرخصين وأنواع الخدمات المقدمة من قبلهم، والاعتماد المهني للعاملين في قطاع البيئة، وتحديد أنواع الخدمات البيئية التي تتطلب حصول مقدمها على ترخيص، إضافة إلى التنسيق مع المراكز المختصة الأخرى متى ما كانت الخدمة المُقدمة لها علاقة باختصاصات أو صلاحيات أياً منها، والتفتيش وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذ اللائحة.
 
وأشارت الوزارة، إلى أن اللائحة تضمنت جدول تصنيف العقوبات والمخالفات ومنها: تقديم الخدمات البيئية دون الحصول على ترخيص أو غير مشمولة بالترخيص، وتقديم مستندات أو بيانات مزورة للمركز، وعدم الالتزام بضوابط واشتراطات التراخيص، وتقديم معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في أي دراسة أو خطة أو تقرير يقدم إلى المركز المختص، ولمعرفة المزيد يمكن الدخول إلى موقع الوزارة الإلكتروني عبر الرابط:
https://mewa.gov.sa/ar/InformationCenter/DocsCenter/RulesLibrary/Pages/default.aspx.
 
 يذكر أن المراكز الوطنية البيئية، تعمل على مراقبة الالتزام البيئي لجميع المنشآت ذات الأثر على البيئة في القطاعات التنموية كافة، والإشراف على برامج رصد مصادر التلوث البيئي ورصد الأوساط البيئية، ومراقبة جودة الهواء والماء والتربة، وتطوير المتنزهات الوطنية وإدارتها، وتنمية وإعادة تأهيل الغطاء النباتي في الغابات والمراعي، وحماية الأنواع النباتية المحلية والمهددة وإكثارها، ومكافحة التصحر، وحماية الحياة الفطرية وتنميتها، وكذلك تخطيط واقتراح المناطق المحمية وإدارتها، وإجراء الدراسات ودعم الأبحاث البيئية، إضافة إلى إصدار وتجديد التصاريح، والتفتيش والمراقبة وضبط المخالفات، وإعداد التقارير الدورية، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة فيما يخص إنفاذ اللوائح وتطبيق الضوابط الخاصة بها.

روابط ذات صلة

تطوير إنسان آلي “يشعر بالأعطاب ويصلحها”

تطوير إنسان آلي “يشعر بالأعطاب ويصلحها”
دياب يحذر: لبنان على حافة “الانفجار”

دياب يحذر: لبنان على حافة “الانفجار”
رسميا.. مصر ترفع أمر التحفظ على السفينة “إيفر غيفن”

رسميا.. مصر ترفع أمر التحفظ على السفينة “إيفر غيفن”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*