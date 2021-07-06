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الصحة: جميع لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة مرّت بالعديد من الخطوات للتأكد من جودتها

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الصحة: جميع لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة مرّت بالعديد من الخطوات للتأكد من جودتها

الصحة: جميع لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة مرّت بالعديد من الخطوات للتأكد من جودتها
وزارة الصحة السعودية
http://almnatiq.net/?p=1001271
المناطق - واس:

أوضحت وزارة الصحة أن جميع لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة مرّت بالعديد من الخطوات للتأكد من جودتها وسلامتها، مؤكدةً أنها آمنة وفعّالة بإذن الله في الوقاية من المرض الشديد والإصابات الحرجة، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

وأعلنت الوزارة صحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1277) حالة مؤكدة وتعافي (1080) حالة، فيما بلغت الحالات النشطة (11954) حالة منها (1363) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ (495309) حالات، وبلغت حالات التعافي (475448) حالة، فيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (16) حالة، حيث وصل إجمالي الوفيات في المملكة (7907) حالات -رحمهم الله جميعاً.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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