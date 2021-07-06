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“الحياة الفطرية” تُفند ما يُثار عن صدور بيان نهائي لتنظيم الصيد البري

“الحياة الفطرية” تُفند ما يُثار عن صدور بيان نهائي لتنظيم الصيد البري
http://almnatiq.net/?p=1001278
المناطق - الرياض:

أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عدم صحة ما يثار عن صدور بيان نهائي حول الأنواع التي يُمنع صيدها والوسائل المستخدمة والرخص.

جاء ذلك تعقيبا على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن بيان من المركز حول الأنواع التي يُمنع صيدها خلال “ورشة العمل الثالثة لمناقشة ضوابط الصيد البري المستدام في المملكة مع ممثلين من الجهات المعنية والصيادين المهتمين”.

ولفت المركز إلى أن ما طُرح خلال الورشة يهدف للمناقشة واستطلاع آراء المشاركين والجمهور للخروج بأفضل الحلول المناسبة لجميع الأطراف، والتي تحقق استمرار تراث الصيد واستدامة الأنواع المحددة، وسلامة النظم البيئية.

وأكد أنه سيتم إصدار بيان نهائي لتنظيم الصيد البري المستدام في المملكة حال الانتهاء من صياغة جميع الآراء والمقترحات.

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