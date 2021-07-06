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تطبيق الغرامة على 323 مخالفاً لتدابير “كورونا” في ينبع

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تطبيق الغرامة على 323 مخالفاً لتدابير “كورونا” في ينبع

تطبيق الغرامة على 323 مخالفاً لتدابير “كورونا” في ينبع
http://almnatiq.net/?p=1001287
المناطق - مكة المكرمة:

طبقت الجهات المعنية بمحافظة ينبع من الغرامة على 323 مخالفًا، وذلك بسبب عدم لبس الكمامة وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي.

وغردت محافظة ينبع، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه خلال الثلاثة أيام الماضية طبقت الجهات الأمنية في ينبع غرامة على 281 مخالفًا، وذلك بسبب عدم لبس الكمامة و42 مخالفة عدم الالتزام بالتباعد الجسدي.


كما تواصل الجهات المعنية في المحافظة ممثلة بشرطة المحافظة والبلدية والتجارة والقطاع الصحي جولاتهم الميدانية لمتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيد بالإجراءات الاحترازية وضبط مخالفات عدم لبس الكمامات وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وفقاً للبروتوكولات الصحية المعلنة وذلك للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

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