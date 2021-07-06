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صور.. إبداع سعوديتان في تصميم أكواب قهوة ترمز لمناطق المملكة

صور.. إبداع سعوديتان في تصميم أكواب قهوة ترمز لمناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=1001291
المناطق - الرياض:

سعوديتان تصممان أكوابًا للقهوة مستوحاة من التراث السعودي.. وتفوزان بالمركز الأول في مسابقة وزارة السياحة

حصلت مصممتان سعوديتان على المركز الأول في مسابقة وزارة السياحة للهدايا التذكارية السياحية، باستهدافهما السياح الأجانب من خلال تصميم أكواب قهوة عالمية تمثل مناطق المملكة.

وكشفت المهندستان فرح الدوسري وأسيل الحسيني، أن بداية فكرة التصميم جاءت من اهتمامهما بالصناعات وإبراز الإرث السعودي.

وأكدتا أن تصميمهما عبارة عن أكواب للقهوة العالمية بأنواعها، مستوحاة من معالم وفنون تراثية سعودية تقدّم كتذكار للسيّاح وتمثل “حصن المصمك بالرياض، وحي البلد بجدة، والقط العسيري بعسير، ومدائن صالح بالعلا”.

وأشارتا إلى أن منبع إلهامهما جاء من مادة بجامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل بالدمام والتي تخرجتا فيها، اسمها “الحرف والصناعات السعودية”، وتعمقتا فيها وفي التاريخ السعودي المتنوع، حيث دفعتا حينها لزيارة أصحاب صناعات سعوديين وسمعتا منهم عما ورثوه من آبائهم ورغبتهم باستمراره للجيل القادم من فن “القط العسيري، والفخار، وسف السعف، والجلود .. الخ”.

وبينتا أن هناك خيارين من المواد المستخدمة لصناعة الأكواب، إما أن تكون من السيراميك أو الخشب، حيث إن طريقة تصنيعها تحدد ذلك.

وأضافتا أنهما تسعيان من خلال تصميمهما لمجموعة “عبق” إلى أن يكون تصنيع الأكواب محلياً، إما عن طريق حرفيين أو مصانع للإنتاج بكثافة عالية.

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